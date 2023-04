Bonn (ots) -Erdogan - Vom Reformer zum AutokratenVon Angela Claren-Moringen/April 2023Erdogan spaltet die Nation. Nach 20 Jahren an der Macht könnte er erneut zum Präsidenten der Türkei gewählt werden. Wer ist der starke Mann am Bosporus, der einst als Hoffnungsträger gefeiert wurde?Ob gütiger Landesvater, hemmungsloser Kriegsherr oder skrupelloser Machtmensch - Recep Tayyip Erdogan hat viele Gesichter. Mit der Einführung des Präsidialsystems im Jahr 2018 hat er sich eine Machtfülle verschafft wie kaum ein anderes demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt. Gleichzeitig ist es ihm gelungen, sich auf internationalem Parkett in vielerlei Hinsicht unentbehrlich zu machen.Anlass genug für einen intensiven Blick auf den Mann, der die Türkei Grund auf verändert hat. Was macht seine politische Stärke aus? Wo liegen seine Schwächen? Wie steht es unter Erdogan um die Demokratie in der Türkei?Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5481735