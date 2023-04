Bei tonies gibt es eine Veränderung im Vorstand. Jan Middelhoff wird in das Gremium berufen. Er tritt seinen Posten als CFO zum 1. Mai an. Der neue Vorstand folgt auf Florian Drabeck, der die Gesellschaft verlassen wird. Drabeck war seit Mai 2021 CFO, gehörte aber nicht dem Vorstand an. Middelhoff arbeitet seit Mai 2020 für tonies, davor war er bei ...

