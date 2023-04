Mercedes-Benz hat in Sachen E-Mobilität ambitionierte Ziele. In Märkten, in denen es möglich ist, sollen ab 2030 nur noch Stromer verkauft werden. Um dieses Vorhaben umzusetzen, benötigt der Konzern allerdings auch Unterstützung, wie CEO Ola Källenius in einem Interview mit der FAZ erklärte. Außerdem zeigt Källenius auf, wo Porsche als Vorbild für Mercedes dient.Dass E-Fuels bei Neufahrzeugen mit dem Stern keine Rolle spielen, unterstrich der Manager erneut. E-Autos seien wesentlich effizienter. ...

