Nach der überraschenden Produktionskürzung durch die OPEC+-Länder ist der Ölpreis wieder angesprungen. Ebenso taten es die Ölaktien, die nun auch vom Chartbild her besser aussehen. Bei der Aktie von Chevron kommen viele gute Argumente für höhere Kurse hinzu.

OPEC+ überrascht die Märkte mit Produktionskürzung

Die Produktionskürzung der OPEC+-Länder unter Führung von Saudi-Arabien kam für die Märkte überraschend. Der Ölpreis schoss zum Börsenstart am vergangenen Montag in die Höhe und viele Ölaktien konnten ebenfalls profitieren. Möglicherweise sehen wir hier gerade einen Umbruch und einen Riss in den Beziehungen zwischen dem Westen, vor allem den USA, und Saudi-Arabien. Das Königreich orientiert sich mehr und mehr gen Osten (und damit China) und hat offensichtlich keine Lust mehr auf die einst enge Bindung an die Vereinigten Staaten, was auf der anderen Seite des Atlantik vor allem Joe Biden angekreidet wird.

Die Waffen- und Ölbruderschaft scheint jedenfalls am Ende zu sein. Vielmehr handeln die Saudis inzwischen mehr und mehr Öl in anderen Währungen als dem US-Dollar, um die Abhängigkeit vom Greenback sukzessive zu reduzieren. Das geht nicht von heute auf morgen, aber für die Märkte dann vielleicht doch schneller als gedacht.

Ölpreis: Stabil auch in einer Rezession?

Grundsätzlich glauben wir nicht, dass die Produktionskürzung zufällig zu diesem Zeitpunkt kommt. So notierte der Ölpreis schon zweimal seit dem Herbst in der Handelsrange, in der die USA eigentlich ihre Reserven wieder auffüllen wollten. Das aber haben sie bei Preisen um und unter 70 US-Dollar je Barrell nicht getan. Auf der anderen Seite müssen die Saudis und andere arabische Ölstaaten ihre Haushalte finanzieren und in eine Zukunft mit sinkenden Öleinnahmen investieren. Dass die USA die Nachfrage nicht stabilisiert und die Reserven nicht aufgefüllt haben, dürfte die OPEC+-Länder verärgert haben.

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook!

Die USA wiederum brauchen niedrige Ölpreise für ihre Wähler und die energieintensive Industrie. Zumal jetzt um Ostern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...