Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Eine starke Partnerschaft schafft Perspektiven: Die Bielefelder Unternehmerfamilie Goldbeck steigt gemeinsam mit Partner und Investor Björn-Hendrik Robens über ihre Beteiligungsgesellschaft Goldbeck Robens Industrial Partners (GRIP) bei der HWP Handwerkspartner-Gruppe ein, einem der führenden Full-Service-Baudienstleister in Deutschland. Kapitalstark wird so das technologische, fachliche und wirtschaftliche Wachstum der HWP Handwerkspartner-Gruppe weiter vorangetrieben - für Impulse in Effizienz und Nachhaltigkeit in der Handwerksbranche. Denn Politik und Gesellschaft bauen in Zukunft mehr denn je auf den Einklang von Ökologie und Ökonomie bei Wohnen, Wirtschaft und Industrie. GRIP übernimmt die Anteile der Adiuva Capital aus Hamburg, die HWP seit 2019 unternehmerisch begleitet hat. In dieser Zeit hat HWP Handwerkspartner ihre Jahresgesamtleistung annähernd verdreifacht.Unternehmerfamilie Goldbeck: Taktgeber für Innovationen mit SystemVon Beginn an in 1969 ist die Unternehmerfamilie Goldbeck Pionier beim Bau von Immobilien mit systematisierten Prozessen entlang des gesamten Lebenszyklus. Vom schlüsselfertigen Neubau von Logistik- und Industriehallen, Büro- und Schulgebäuden bis hin zu Parkhäusern und Wohngebäuden. Darüber hinaus erbringt das größte Bauunternehmen in deutscher Inhaberschaft auch gebäudenahe Dienstleistungen und revitalisiert Bestandsbauwerke oder recycelt sie. Als anerkannter Technologieführer erzielt Goldbeck mit 13 Werken, 3 Systemzentren und über 10.000 Mitarbeitern an mehr als 100 Standorten europaweit über 5 Mrd. Euro Gesamtleistung.Die führende technologische Entwicklungs- und Fertigungsexpertise ist dabei die ideale Ergänzung zu den HWP Baudienstleistungen: Goldbeck Robens Industrial Partners und HWP Handwerkspartner, ein deutsches Duo, das Bewegung in den Markt der Bestandserhaltung bringt. Jan-Hendrik Goldbeck, neben Jörg-Uwe Goldbeck geschäftsführender Gesellschafter der Goldbeck GmbH, erklärt: "Mit der neuen Beteiligungsgesellschaft GRIP investieren wir in Unternehmen in Deutschland, die aufgrund ihres differenzierten Geschäftsmodells das Potenzial haben, eine führende Position in wachsenden Märkten, in denen wir uns aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit sehr gut auskennen, zu erlangen." Dabei soll für besondere Unternehmen ein langfristiges Zuhause geboten werden, ohne sie zu integrieren oder das Geschäftsmodell zu ändern. Die HWP passt ideal zu diesem Profil, auch weil sie selbst in 15 Jahren über 20 Familienunternehmen aufgenommen und ihren Mitarbeitern und Kunden eine innovative und langfristige Heimat gegeben hat. Jörg-Uwe Goldbeck betont weiter: "HWP Handwerkspartner wird ein eigenständiges Unternehmen bleiben und sich weiterhin auf ihr Kerngeschäft fokussieren, verschiedene Arbeitsschritte innerhalb eines Bauprozesses mit eigenen Mitarbeitenden von HWP Handwerkspartner abzudecken. Wir schätzen die Mitarbeitenden von HWP Handwerkspartner als ein eingespieltes, großes Team mit umfassendem Expertenwissen und langjähriger Erfahrung."Björn-Hendrik Robens: Erfahrener Investor für Entwicklung von MarktführernMit Björn-Hendrik Robens ist ein Partner mit großer Führungsexpertise und bedeutenden Erfahrungen im Beteiligungsgeschäft mit an Bord. Als geschäftsführender Gesellschafter wird er die Beteiligungsgesellschaft Goldbeck Robens Industrial Partners (GRIP) leiten und HWP Handwerkspartner seine Expertise zur Verfügung stellen. Björn-Hendrik Robens zu den Erfolgsaussichten der strategischen Partnerschaft: "Nachhaltiges Sanieren und Renovieren und das Einsparen von Energie durch den Einbau modernster Technologie haben für die ökologischen Ziele von Politik und Gesellschaft einen enormen Stellenwert. Mit HWP können wir unseren Beitrag zu diesem Wandel liefern und gemeinsam mit André Ryschka, Marc Eberhardt, Holger Berszinski und ihrem Team HWP zum Innovationshaus im Handwerkssektor entwickeln."HWP und GRIP: Deutsches Duo auf Wachstums- und InnovationskursAndré Ryschka, Gründungsgesellschafter und Vorstandssprecher von HWP Handwerkspartner, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Goldbeck und Robens: "Diese Partnerschaft ist unsere absolute Wunschkonstellation. Familie Goldbeck prägt mit ihrem Pioniergeist die Bauwirtschaft und ist Taktgeber für Innovation. Björn-Hendrik Robens, den ich seit der Gründung der HWP kenne und sehr schätze, bringt profunde Erfahrung im Aufbau von Marktführern mit ein. Darum sind wir überzeugt, die bestmöglichen Impulsgeber für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens gewonnen zu haben. Mit dieser Partnerschaft bleiben wir auch in Zukunft einer der attraktivsten Arbeitgeber im Handwerk."André Ryschka fügt weiter an: "Wir bedanken uns bei Adiuva Capital für die konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit der vergangenen vier Jahre, die HWP einen substanziellen Wachstumsschritt ermöglicht hat. Dazu Hauke Lübben, Geschäftsführer von Adiuva Capital, Wachstumsinvestor für den deutschen Mittelstand: "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Gründungsgesellschafter der HWP nach einer transformierenden Entwicklungsphase mit Adiuva in Goldbeck Robens Industrial Partners (GRIP) den idealen Partner für den weiteren Wachstums- und Innovationskurs des Unternehmens gefunden haben."Über die HWP Handwerkspartner-Gruppe Die 2007 gegründete HWP Handwerkspartner-Gruppe ist eines der führenden überregionalen Baudienstleistungsunternehmen in den Sparten Maler- und Ausbauarbeiten, Bautenschutz sowie Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und eine der Top-Karriereplattformen im Bauhandwerk. Mit derzeit 15 Standorten und mehr als 25 operativen Einheiten ist die HWP Handwerkspartner-Gruppe als Full-Service-Dienstleiter in Deutschland und Luxemburg vertreten. Gut 1.000 eigene, kompetente Fachleute sind in Aktion - deutschlandweit und über die Grenzen hinaus in Skandinavien, Österreich, Schweiz, Frankreich und den Benelux-Ländern. Aktuell erwirtschaftet die HWP Handwerkspartner-Gruppe eine jährliche Gesamtleistung von rund 130 Mio. Euro.