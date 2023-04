Berlin (ots) -Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) hat umfangreiche Informationen auf der DEGEMED-Website zu Maßnahmen und Schutzregeln in der Corona-Pandemie für die Reha-Branche zur Verfügung gestellt. Mit Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen am 07.04.2023 entfällt das Angebot.Die DEGEMED startete die Info-Seite im April 2020. Der Bedarf nach validen Auskünften zu Maßnahmen und Richtlinien in der Pandemie zum Schutz der Rehabiltand_innen und Mitarbeiter_innen war erheblich. Die Lage zeigte sich dynamisch und erforderte eine schnelle Verbreitung valider und aktueller Informationen zu Richtlinien, rechtlichen Grundlagen, Bundes- und Landesregelungen, Schutzschirmen und Hygieneschutzkonzepten für Reha-Einrichtungen. Christof Lawall, Geschäftsführer der DEGEMED: "Um das Personal von Reha-Einrichtungen, Rehabilitand_innen und Besucher_innen zu schützen, war besonders zu Beginn der Pandemie, ein schneller Informationsfluss notwendig und hilfreich, so Lawall.Die DEGEMED stellte relevante Informationen mit hoher Frequenz für alle Reha-Einrichtungen in ganz Deutschland zur Verfügung. Das kostenfreie Angebot enthielt keine Werbung oder kommerziellen Angebote und ausschließlich Dokumente, die von der DEGEMED geprüft wurden.Die DEGEMED bedankt sich bei allen, die ihre Informationen zur Verfügung gestellt haben. Die DEGEMED stellt die Corona-Infoseite zum 7. April ein. Dennoch bleibt auch in Zukunft der Hygieneschutz in der Rehabilitation zum Schutz der Rehabilitand_innen und Mitarbeiter_innen wichtig.Die DEGEMED ist der Spitzenverband der medizinischen Rehabilitation. Sie setzt sich für die Interessen der stationären und ambulanten Rehabilitationseinrichtungen ein und ist offen für alle Betreibermodelle und Rechtsformen. Ihre Anliegen und Themen vertritt die DEGEMED gegenüber Politik, Leistungsträgern und ÖffentlichkeitPressekontakt:Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V.Tel.: 030 28 44 96 6 - presse@degemed.de - www.degemed.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140842/5481764