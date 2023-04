Vor dem langen Wochenende bleiben die Anleger in New York in der Defensive. Nachdem die jüngsten Zahlen zu den Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe keine nennenswerten Impulse geliefert haben, drehen die US-Indizes nun doch ins Minus. Mit Spannung werden vor allem die morgigen Arbeitsmarktdaten erwartet. Am Freitag werden zwar die jüngsten Arbeitsmarktdaten erwartet. Die New Yorker Börse bleibt wegen einer regionalen Regelung aber geschlossen, so dass die Märkte erst in der neuen Woche darauf reagieren ...

