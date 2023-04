Die Aktien von Bayer (WKN: BAY001) klettern in den vergangenen Tagen aufwärts, nachdem Bill Anderson erste Einblicke gegeben hat, wie er den DAX-Konzern in den nächsten Jahren managen will. Was spricht dafür, dass die Leverkusener nach fünf Jahren Dümpelei bald den Kursturbo zünden? Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen gehört mit rund 100.000 Mitarbeitern und einem Börsenwert von über 60 Milliarden € zu den größten Chemie- und Pharmakonzernen weltweit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...