Der deutsche Leitindex verabschiedet sich mit einem Plus ist lange Wochenende. In der nur vier Tage langen Handelswoche gelang dem DAX damit das Kunststück, sowohl zwei Verlust- als auch zwei Gewinntage einzufahren.Ebenfalls mit grünen Vorzeichen endet der Donnerstag für die Aktie von Vonovia, die damit die in dieser Woche eingefahrenen Verluste wieder ausgleicht.Auf der Verkaufsseite finden sich die Papiere von Siemens wieder, die nach einem kritischen Analystenkommentar gut zwei Prozent abgaben. ...

