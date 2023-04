Münster (ots) -Auch dieses Jahr am Karfreitag finden sie wieder statt: Illegale Autorennen und sogenanntes "Posen" mit aufgemotzten PKW. Im Jahr 2005 kam es dabei in Bielefeld zu einem schweren Unfall mit einem Toten und elf z.T. lebensgefährlich Verletzten. Die Polizei ist in vielen Regionen der Republik in Alarmbereitschaft.Der Automobilclub Verkehr (ACV) startet dieses Jahr zum Karfreitag seine Präventionskampagne "Rasen kickt anders". Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD) hat gerne die Schirmherrschaft dieser Kampagne übernommen. Denn eines unserer Ziele ist - neben der Verbesserung von Lebensbedingungen für Verkehrsunfallopfer - die Reduzierung der Opferzahlen im Straßenverkehr, also die Prävention.Und hier setzt diese Kampagne an, die sich an zukünftige Fahrzeugführer wendet und versucht, ihre verkehrsbezogene Sozialisation zu beeinflussen."Normabweichendes Verhalten junger Männer zur Austestung individueller Grenzen und zur Findung der eigenen Stellung in der Gesellschaft zwischen 20 und 30 Jahren hat es immer schon gegeben.", so Silke von Beesten, Vorsitzende der VOD. "Hat sich dies in früheren Zeiten beispielsweise eher in Schlägereien vor der Disco oder in Sachbeschädigungen niedergeschlagen, ist in den letzten Jahren zunehmend ein Ausagieren im Strassenverkehr erkennbar - mit lebensgefährlichen Folgen!"Altersbedingt überschätzen die Betroffenen ihre eigenen Fähigkeiten und vertrauen darauf, nicht erwischt zu werden. Neben der altersgemäßen Aufklärung in dieser Kampagne ist auch gesetzlich einiges zu tun: den Fahrern muss der legale Zugang zu dem Tatwerkzeug, dem hochmotorisierten PKW, entzogen werden."Dazu sind zwei Maßnahmen erforderlich.", so von Beesten weiter: "Ein Verbot der Vermietung und der Anmietung solcher PKW an Fahranfänger und die Begrenzung der Fahrerlaubnis für Personen unter 25 Jahren auf Wagen mit weniger PS."Nur so kann in Verbindung mit einer wirksamen Kontrolle die Zahl der Verkehrsopfer durch illegale Autorennen und Alleinrasende und somit unendliches Leid für die Familien verhindert werden.Näheres zur Kampagne und Informationen zu dem Risiko illegaler Autorennen erfahren Sie hier: rasenkicktanders - ACV startet Kampagne gegen Raser im Straßenverkehr | Presseportal (https://www.presseportal.de/pm/116025/5479572)Pressekontakt:Kirsten LühmannVorstand/PresseSilke von BeestenVorstandsvorsitzendeVerkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD)Postfach 113453852 Niederkasselpressestelle@vod-ev.orgTel.: +49 (0)800 8063338www.vod-ev.orgOriginal-Content von: Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134978/5481777