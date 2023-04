Vor den Osterfeiertagen zeigt sich der DAX verhalten, bleibt aber weiter auf hohem Niveau. Aktuell stehen zudem die Aktien von der Deutschen Telekom, Vonovia und Siemens im Fokus. Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben sich nach neuesten Konjunkturdaten vorsichtig aus der Deckung gewagt. Der deutsche Leitindex DAX zog am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 15.584 Punkte an, sein europäisches Pendant EuroStoxx50 stieg um bis zu 0,2 Prozent ...

