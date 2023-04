Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken und haben damit an die leichten Verluste vom Vortag angeknüpft. Nichtsdestotrotz schließt das Öl damit die Handelswoche mit einem deutlichen Plus. Damit ist dies die dritte Woche in Folge, in der der Ölpreis weiter gen Norden kletterte. Das sind die Hintergründe.Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,92 Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...