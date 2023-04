Die Übernahme der ins Schleudern geratenen Credit Suisse wird im Allgemeinen als großer Erfolg für die UBS gewertet. Der einstige Konkurrent sicherte sich den größten Mitbewerber mehr oder weniger zum Schleuderpreis und noch dazu, ohne dass es einer Zustimmung der Aktionäre bedurft hätte. Die stellten nun bei der Hauptversammlung aber so einige Fragen an den neuen Behemoth am Schweizer Finanzmarkt.Große Sorgen machen sich einige Beobachter etwa um den Wettbewerb in der Schweiz, da mit der neuen UBS (CH0244767585) eine wahre Übermacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...