NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing sind am Donnerstag wegen eines Kreise-Berichts über eine Steigerung der 737-Produktion ins Plus gedreht. Lagen sie zuvor über weitere Strecken des Tages im Minus, schafften sie es zuletzt mit 0,6 Prozent ins Plus. Sie stiegen damit zu einem der besseren Werte im Dow Jones Industrial auf. Dessen Gesamtbild war durchwachsen.

Der Flugzeugbauer plant Mitte des Jahres die Produktion von Kurzstreckenjets der Serie 737 zu erhöhen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach könnten dann pro Monat 38 Flugzeuge fertiggestellt werden. Damit käme Boeing mit der Produktion schneller voran, als Analysten es erwarten, hieß es weiter. Boeing habe seine Kunden über die Pläne bereits unterrichtet. Ziel sei, damit auch den Cashflow zu erhöhen. Boeing plane, diesen bis 2025 oder 2026 auf zehn Milliarden US-Dollar zu steigern./tih/he