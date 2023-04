Die AGCO Corporation gab heute bekannt, dass sie gemeinsam mit Bosch BASF Smart Farming die Smart Spraying-Technologie in Fendt Rogator-Sprühgeräte integrieren und vermarkten sowie gemeinsam zusätzliche neue Funktionen entwickeln wird.

Fendt Rogator 665 using the Smart Spraying Solution targeted spraying in a green-on-brown trial application. (Photo: Business Wire)

Im Mai 2021 starteten AGCO und Bosch BASF Smart Farming die ersten Versuche mit der innovativen Smart Spraying Solution von Bosch BASF Smart Farming, die optimale Herbizideinsparungen ohne Beeinträchtigung der Unkrautbekämpfung ermöglicht und gezielte Spritzungen bei Tag und Nacht erlaubt. Zusätzlich zum gezielten Sprühen bietet das System integrierte digitale Werkzeuge, um die Anwendungsdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln und die Erträge und die Effizienz der Landwirte zu verbessern. Einsparungen bei Herbiziden werden durch eine ausgeklügelte Sensorik, automatische Empfindlichkeitsschwellen, den Zugriff auf die Schädlingserkennungstechnologie von Bosch BASF Smart Farming und die Nutzung der robusten Anwendungsplattform von Fendt Rogator erzielt. AGCO wird das System ab 2024 in Amerika und Europa anbieten.

Die Landwirte werden auch von maßgeschneiderten Anbauempfehlungen und zuverlässiger Dokumentation innerhalb derselben Lösung profitieren können. Das System bietet eine durchgängige Benutzererfahrung durch die On- und Off-Board-Steuerung von AGCO und die integrierte digitale Plattform von Bosch BASF Smart Farming von xarvio® Digital Farming Solutions, mit Einblicken in die während der Anwendung gesammelten Daten.

Derzeit werden Mais, Soja, Baumwolle, Raps, Sonnenblumen und Zuckerrüben unterstützt, wobei im Laufe der Zeit weitere Kulturen wie z. B. Kleingetreide hinzukommen werden.

"Die Fortschritte, die wir mit Bosch BASF Smart Farming bei der Entwicklung einer nachhaltigen Lösung gemacht haben, die die Produktivität aufrechterhält und gleichzeitig die Rentabilität verbessert und saubere Felder mit maximalen Einsparungen liefert, sind ein hervorragendes Beispiel für den Fokus von AGCO auf Landwirte", sagte Seth Crawford, Senior Vice President und General Manager, Precision Ag Digital, AGCO. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Bosch BASF Smart Farming, um diese Lösung Landwirten und Lohnunternehmern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen."

"Was unser System einzigartig macht, ist die Kombination aus überlegener Präzision, digitalen Tools und landwirtschaftlichem Fachwissen. Mit einer rund um die Uhr verfügbaren Anwendungsmöglichkeit schaffen wir eine außergewöhnliche Leistung von Grün-auf-Grün und Grün-auf-Braun. Diese Art von Präzisionslandwirtschaft ist ein Durchbruch, der Landwirten zu weniger Belastung und höheren Erträgen verhilft", sagt Matt Leininger, Managing Director North America, Bosch BASF Smart Farming.

Über AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und Precision-Ag-Technologie. AGCO bietet seinen Kunden einen Mehrwert durch sein differenziertes Markenportfolio, zu dem Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra® gehören. Angetrieben durch die intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® unterstützt AGCO mit seinem umfassenden Angebot an Maschinen und Dienstleistungen Landwirte bei der nachhaltigen Ernährung unserer Welt. AGCO wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von rund 12,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter, folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR.

Über Bosch BASF Smart Farming

Bosch BASF Smart Farming ein Joint Venture von Bosch und BASF wurde 2021 gegründet, um das Beste aus zwei Welten zu vereinen: Mit dem agrarwissenschaftlichen Know-how von BASF und der Hardware-Expertise von Bosch gestalten wir schon heute die Landwirtschaft von morgen. Durch die Kombination von Präzisionstechnologie, digitalen Werkzeugen und agronomischer Intelligenz bieten wir intelligente Landwirtschaftslösungen, die wirklich funktionieren und die Landwirtschaft produktiver, profitabler und nachhaltiger machen. Mehr Informationen unter: www.smartfarming.ag

