HANGZHOU (IT-Times) - Die Alibaba Group Holding will in der nächsten Woche das "Alibaba Foundation Model" vorstellen, um Basismodelle für industrielle Anwendungen zu entwickeln. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) will am kommenden Dienstag offiziell das "Alibaba Foundation...

Den vollständigen Artikel lesen ...