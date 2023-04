München (ots) -Das gute Gefühl wurde bestätigt, schöne Überraschung der deutschen Eishockey-Frauen zum Auftakt der WM in Kanada: 6:2 gegen Schweden. "Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Das war ein Super-Sieg gegen Schweden. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass nicht wir, sondern Schweden die Favoritinnen sind. Wir haben uns aber einen Plan zurechtgelegt, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Das hat sehr gut funktioniert", sagt Trainer Thomas Schädler. Ein starker, konzentrierter Auftritt der Mannschaft, für die es zunächst um den Klassenerhalt geht und die am Freitag (ab 21 Uhr live) auf Finnland trifft. De Finninnen schossen Frankreich im 1. Spiel mit 14:1 ab. Außerdem Thema bei MagentaSport: der Rücktritt der DEL- und DEG-Legende Alexander Barta nach 20 Jahren und dem Aus im Viertelfinale. Mit 1010 DEL-Spielen gehört Barta zu einem erlesenen Spieler-Kreis. Zum Ende seiner Karriere sagt er: "Egal, ob da noch ein Jahr möglich wäre oder nicht. Ich habe einen tollen Abschluss gefunden. Ich habe meine Karriere mit einem guten Gefühl beendet. Ich bin glücklich und zufrieden, dass es jetzt vorbei ist." Barta wird in Düsseldorf einen neuen Job übernehmen. Was genau "ist noch nicht final entschieden."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Frauen-Nationalmannschaft und Ex-DEG-Profi Alexander Barta - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag mit Finnland gegen Deutschland - live ab 21.00 Uhr bei MagentaSport. Am Samstag geht es dann mit den Playoff-Halbfinals der DEL mit München gegen Wolfsburg und Ingolstadt gegen Mannheim weiter - live ab 15 Uhr bei MagentaSport.Deutschland - Schweden 6:2Gelungener WM-Auftakt für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. In der Gruppe B besiegt Deutschland Schweden mit 6:2. Im 1. Drittel musste Deutschland noch ein 1:1 hinnehmen. Im 2. Drittel drehten die Deutschen dann auf und erhöhten auf 4:2. Ein richtig guter Einstand für Deutschland. Am Sonntag geht es gegen Finnland, das Frankreich im 1. Spiel mit 14:1 besiegte.Celina Haider, 2 Tore, 2 Vorlagen: "Ich bin nur happy. Es hat einfach alles gepasst. Ich gehe mit einem guten Gefühl in das nächste Spiel. Wir hatten in der Vergangenheit nicht so viel Glück und haben wenig gescored. Dementsprechend ist es super mit 6 Toren und einem Sieg in das nächste Spiel zu gehen."Laura Kluge über den Steckenbaum und das Mobilee mit Bildern der Spielerinnen und ihren Stärken, was in der Kabine hängt: "Das ist eine coole Idee, dass wir das gemacht haben. Das ist extrem wichtig, denn es zeigt, wo jede ihre Stärken hat. Es zeigt auch, was wir als Team hierher mitbringen."Thomas Schädler, Trainer Deutschland: "Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Das war ein Super- Sieg gegen Schweden. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass nicht wir, sondern Schweden die Favoritinnen sind. Wir haben uns aber einen Plan zurechtgelegt, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben uns nach dem schnellen Gegentor nicht rausbringen lassen. Wir haben das Spiel verdient gewonnen.""Abschluss zum richtigen Zeitpunkt" - Barta ist mit sich im reinenAlexander Barta beendete nach der Saison seine Karriere bei der Düsseldorfer EG. In der Penny-DEL kommt Barta auf 1010 Spiele, 241 Tore und 364 Vorlagen. Der 40-Jährige begeisterte in 20 Spielzeiten die Eishockeyfans und lief für die deutsche Nationalmannschaft auf. Nach Stationen bei u.a. den Eisbären Berlin, EHC Red Bull München und zum Schluss die Düsseldorfer EG verabschiedete sich Barta im Viertelfinale der Playoffs mit insgesamt vier Toren und fünf Vorlagen.Alex Barta, DEL-Legende im Gespräch mit MagentaSport, ob er auch noch eine weitere Saison hätte spielen können: "Die Frage stelle ich mir gar nicht, da ich bereits vor Wochen und Monaten den Entschluss gefasst habe, dass ich aufhöre. Es tut immer weh, wenn eine Karriere zu Ende geht. Egal, ob da noch ein Jahr möglich wäre oder nicht. Ich habe einen tollen Abschluss gefunden. Ich habe meine Karriere mit einem guten Gefühl beendet. Ich bin glücklich und zufrieden, dass es jetzt vorbei ist."Über sein 1000 Spiel, das er in der Saison gegen München absolvierte: "Im Nachhinein war ich dann froh, dass ich das endlich erreicht hatte und das dann vorbei war. Der Zeitpunkt war nicht optimal, da das ganze Jahr und sogar vor der Saison drüber gesprochen wurde. Ich wusste immer, dass da noch einige Spiele zu spielen sind. Es war ein tolles Erlebnis und ich habe mich sehr gefreut, aber am Ende des Tages war ich froh, dass ich die 1000 hinter mir habe."Über seine mögliche neue Rolle bei der DEG: "Das ist noch nicht final entschieden. Wir sind aber fast täglich im Austausch. Ich muss mir auch Gedanken machen, was ich will. Beide Seiten haben ihre Vorstellungen und die versuchen wir, zueinander zu bringen. Ich denke, dass da in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen eine Entscheidung fallen wird."Über seine Lieblings-Momente seiner Karriere: "Da gibt es viele. Manche hat man sicherlich auch schon bergessen. Der erste ist sicherlich die Meisterschaft mit Berlin. Das ist heute noch ein Gänsehaut-Moment. Viele Tore hat man geschossen, viele Emotionen mitgenommen. Ich habe mit tollen Mitspielern gespielt, aber auch gegen tolle Gegner. Mein Comeback nach meinem Oberschenkelbruch wird auch ein Moment sein, der immer in meinem Gedächtnis bleiben wird."Über seinen Tipp für das DEL-Playoff-Finale: "Ich gebe keinen Tipp ab. Das mache ich nicht gerne. Da kann ich mir auf meinen letzten Tagen nur Feinde machen. Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXB2bnh1c08rVjZnQU04UXRjQVFLM2hUeG9UbDVCcWFJQlNlbVpWaTFKWT0=Die IIHF Frauen-WM 2023 live bei MagentaSportFreitag, 07.04.2023Ab 21.00 Uhr: Finnland - DeutschlandMontag, 10.04.2023Ab 01:00 Uhr: Deutschland - Frankreich