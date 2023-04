München (ots) -Es ist die unfassbare Halbfinal-Serie der Auswärtserfolge, denn wieder werden beide Partien von den Gast-Teams entschieden. So stellt Ingolstadt auf 2:2, gewinnt mit 1:0 gegen Mannheim. Den goldenen Treffer erzielte Leon Hüttl in der 21. Minute. Hitzig erneut die Partie, eine Abwehrschlacht, zwischenzeitlich werfen die Mannheimer Fans wieder Münzen auf das Eis. "Wir müssen Tore schießen, um zu gewinnen. Wir gaben recht gut verteidigt. Wir müssen aber effektiver werden und in Überzahl mehr Tore schießen, mehr Scheiben zum Tor bringen. Im Endeffekt gehört alles dazu: nicht nur die Scheibe zum Tor bringen, sondern auch das Timing", moniert Mannheims Co-Trainer Marcel Goc. Ingolstadt plant ohnehin Größeres. "Jetzt haben wir noch sechs Siege, bis wir am großen Ziel sind und da wollen wir unbedingt hin", sagt ein selbstbewusster Goalie Kevin Reich nach seinem 1. Shutout der Karriere in den Playoffs. Der EHC gleicht mit einem 3:1-Auswärtssieg die Serie gegen Wolfsburg ebenfalls zum 2:2 aus. Lange sieht alles nach einer Vorentscheidung für die Grizzlys aus. Doch im 3. Drittel gibt München wieder Gas und dreht die Partie mit 3 Treffern. "Wir liegen 1:2 hinten, fahren nach Wolfsburg und es steht sehr lange 1:0 gegen uns. Wir haben wieder gut gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt. Strahlmeier hat wieder einen guten Job gemacht. Beim 1:1 hatten wir das Gefühl, dass der Knoten geplatzt ist", bilanziert Münchens Justin Schütz. "Wir wussten eigentlich, dass München direkt kommt, denn die lagen mit 0:1 hinten. Wir hätten da besser bereit sein müssen", analysiert Luis Schinko das 3. Drittel der Wolfsburger. Klar ist nun auch: es gibt am Ostermontag zwei 6. Halbfinal-Spiele.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der beiden Playoff-Halbfinals am Donnerstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag mit der 5. Runde. München gegen Wolfsburg live ab 15 Uhr und Ingolstadt gegen Mannheim live ab 17.45 Uhr - MagentaSport zeigt alle Spiele.Adler Mannheim - ERC Ingolstadt (Serienstand 2:2)Ingolstadt stellt wieder auf Unentschieden und gewinnt in Mannheim mit 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Leon Hüttl in der 21. Minute. Damit gehen beide Serien mindestens bis ins Spiel 6. Ärgerlich für Mannheim: Wie bereits im 2. Spiel in Mannheim warfen die Zuschauer Münzen auf das Eis.Marcel Goc, Co-Trainer Mannheim: "Wir müssen Tore schießen, um zu gewinnen. Wir gaben recht gut verteidigt. Wir müssen aber effektiver werden und in Überzahl mehr Tore schießen, mehr Scheiben zum Tor bringen. Im Endeffekt gehört alles dazu. Nicht nur die Scheibe zum Tor bringen, sondern auch das Timing. Generell haben wir offensiv zu wenig kreiert. Wir wissen, wir müssen eine Schippe drauflegen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTNKUHB5ZzdoOHN4enRpWm5oQlVtNlNEdEQ0SzVzTi9XNzFFYXhYbW16ND0=Kevin Reich, Ingolstadt, 1. Shutout in den Playoffs seiner Karriere: "Das war eine unglaubliche Teamleistung. Wir wollten von Anfang an den Ton angeben. Gerade da es im 1. Und im 3. Spiel etwas unglücklich war. Jetzt kommen wir wieder nach Hause und wollen daran anknüpfen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die ganzen Playoffs machen Spaß. Es sind zwei unglaublich gute Teams. Wir stehen beide taktisch sehr gut... Jetzt haben wir noch sechs Siege, bis wir am großen Ziel sind und da wollen wir unbedingt hin."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDZ4RGhEVTFvWmJoZTBBL3pMMEVZcTJlT2ROdUcvNlBxSXdGVWo5WG02cz0=Die abschließende Analyse von Patrick Ehelechner: "Chapeau. Ingolstadt kommt in die SAP-Arena und liegt 1:2 hinten. Da war schon Druck auf dem Kessel. Wenn du das hier verlierst, hat Mannheim einige Matchpucks vor sich. Unglaublich abgebrüht die Ingolstädter. Wenn man 1:0 gewinnt, hat man vieles richtig gemacht. Es sind vielmehr die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Pässe wegnehmen, Gegner wenig Chancen geben in den Slots. Es sind die Playoff-Kleinigkeiten. Mannheim ist da gegen eine Wand angerannt. Die kennen sich jetzt alle aus dem FF. Die haben acht Mal gegeneinander gespielt. Es sind eben die Kleinigkeiten."Der Link zur Analyse: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3kvT2Z4ZXZIS0NEcnRjcC9PNlhFYUdhMUdzMis2YUgwVDNlTzUwSm0yaz0=Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 1:3 (Serienstand 2:2)München gleicht wieder aus und gewinnt in Wolfsburg mit 3:1. Lange Zeit war das Scheibenglück auf Seiten der Grizzlys. Doch im 3. Drittel kommt der EHC wieder in Fahrt und dreht die Partie binnen vier Minuten. Am Ende der Partie verteidigen die Münchner die knappe Führung und Yasin Ehliz erlöst den EHC 16 Sekunden vor Ablauf mit einem Empty-Netter.Luis Schinko, Wolfsburg über das entscheidende 3. Drittel: "Vielleicht waren wir noch nicht ganz bereit. Wir wussten eigentlich, das München direkt kommt, denn die lagen mit 0:1 hinten. Wir hätten da besser bereit sein müssen... Wir waren immer in der Defensive sehr gut. Die Special Teams haben den Unterschied gemacht. Wir hätten die Powerplays besser nutzen können. Wir wussten von Anfang an, dass es eine enge Serie wird. München hat ein sehr gutes Team."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eW1BMm8raENDR1AyN3VTTjBPL1JJTSt0cFlRWTF4eU9WQWRjUDNDSXArYz0=Matthias Niederberger, Torwart München: "Es war die ganze Zeit sehr eng. Wir mussten geduldig bleiben. Ich musste auch geduldig und bereit bleiben. Wenn Wolfsburg kommt, kriegen sie immer Druck auf das Tor. Es war wichtig, dass wir da geduldig bleiben, und das haben wir gezeigt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXNKbndocUlhQ25LRXRFSnRIK1RwZHNHOFdFUFBLR2psUlRCZWJ4TVM0TT0=Justin Schütz, München: "Wir liegen 1:2 hinten, fahren nach Wolfsburg und es steht sehr lange 1:0 gegen uns. Wir haben wieder gut gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt. Strahlmeier hat wieder einen guten Job gemacht. Beim 1:1 hatten wir das Gefühl, dass der Knoten geplatzt ist. Dann haben wir das Spiel auch gewonnen. Wir sind sehr zufrieden und wollen am Samstag direkt wieder gewinnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bHlGemlhNmxHcEp5bUNIUXJQc2VNWDRWMUdKbTgyb0xjSHNWWDZ5QmNBcz0=Die PENNY-DEL live bei MagentaSport:Halbfinals 5. RundeSamstag, 08.04.2023:Ab 15.00 Uhr: EHC Red Bull München - Grizzlys WolfsburgAb 17.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler MannheimHalbfinals 6. RundeMontag, 10.04.2023Ab 15.00 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull MünchenAb 16.15 Uhr: Adler Mannheim - ERC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5481823