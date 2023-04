CALHOUN, Georgia, April 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Verbindung mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2023 von Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) am Donnerstag, den 27. April 2023, sind Sie eingeladen, an einer Webkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, den 28. April 2023, um 11:00 Uhr EST live übertragen wird.



Was: Webkonferenz von Mohawk Industries, Inc. zu den Ergebniszahlen für das erste Quartal 2023 Wann: 28. April 2023 11:00 UHR (EASTERN TIME) Wo: www.mohawkind.com (http://www.mohawkind.com/) Gehen Sie zu "Investor Information" Wie: Live über das Internet. Nutzen Sie hierfür die oben genannte Webadresse oder folgende

Möglichkeit: Melden Sie sich unter https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 (https://protect-us.mimecast.com/s/shxGCmZMO1h3L9pKFGHVnJ?domain=dpregister.com) zur Webkonferenz an: Live-Webkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada) Wählen Sie 1-412-317-1843 (international)

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt - mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland und den USA.

Die Webkonferenz wird aufgezeichnet und steht bis zum 26. Mai 2023 unter den folgenden Telefonnummern zur Verfügung: USA: 1-877-344-7529, Kanada: 1-855-669-9658 oder international: 1-412-317-0088. Bitte geben Sie die Konferenz-ID 6741654 ein.

