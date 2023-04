HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4152/ Florian Beckermann ist seit 2009 im Interessenverband für Anleger tätig, dort seit 2012 im Vorstand und seit 2020 mit der Führung des Verbands betraut. Wir machen ein wenig eine Stermann / Grissemann -Folge, der Deutsche Florian Beckermann wird auch mit Bakerman von Laid Back konfrontiert, incl. Night Train und Cool Down. Freilich sprechen wir auch über heisse Themen wie eine herbeigesehnte Behaltefrist im Rahmen der KESt, definieren Ideen dazu und analysieren, woran es scheitert. Dazu schauen wir uns HV-Saison und -Trends an, reden auch über den Trend zur Gamification und über Young Shareholders generell. Im Verlauf gibt es noch ein schönes Treffen europäischer Anlegerschützer in Wien, das ...

