Katastrophe! Der aktuelle 3CX-Hack und der 5-Sterne-Analyst!

Analyst Tucci titelt: Signifikanter 3CX (Software-) Lieferketten-Hack verstärkt die These

"Unsere Einschätzung: Letzte Woche kam es zu einem großen Hack in der Lieferkette, der den Bedarf an SBOM-Anwendungen und den Wert von Cybeats verstärkte. 3CX wurde 2005 gegründet, als VOIP (Voice over Internet Protocol) eine aufstrebende Technologie war, und hat sich als weltweit führendes Unternehmen in der Geschäftskommunikation etabliert. 3CX verfügt über mehr als 600.000 Kunden in 190 Ländern, die über 12 Millionen Benutzer repräsentieren. Die Kundenliste von 3CX umfasst hochkarätige Organisationen wie American Express, Coca-Cola, McDonald's, BMW, Honda, Air France, Toyota, Mercedes-Benz, IKEA und die britischen National Health Services. Die Sicherheitsfirmen Sophos und CrowdStrike haben angegeben, dass die 3CX-Hacker sowohl Windows- als auch MacOS-Benutzer mit der kompromittierten 3CX-Softphone-App ins Visier genommen haben. Die böswillige Aktivität umfasst das Beaconing auf eine von Akteuren kontrollierte Infrastruktur, die Bereitstellung von Payloads der zweiten Stufe und in einer kleinen Anzahl von Fällen manueller Aktivitäten auf der Tastatur. CrowdStrike und SentinelOne haben die Operation nordkoreanischen Hackern angeheftet, die die 3CX-Installationssoftware kompromittiert haben. Während erste Untersuchungen darauf hindeuten, dass sich der Angriff auf eine ausgewählte Gruppe von Kryptowährungsfirmen konzentrierte, liegt die Zahl der potenziellen Opfer bei Hunderttausenden."

…und Tucci führt weiter aus:

Dies ist einer der neuesten, potenziell schädlicheren Angriffe auf Softwarelieferketten, der die These für SBOM-Tools, die CYBT bereitstellt, nur untermauert. Wir glauben, dass sich dieser aufstrebende Teilsektor innerhalb der breiteren Cybersicherheit in einer frühen Adoptionsphase befindet, jedoch werden Fälle wie dieser 3CX-Angriff seine Adoptionskurve nur beschleunigen, wovon CYBT profitieren sollte. Bis heute hat das Unternehmen sieben Deals abgeschlossen, hat neun laufende POC/Pilotprojekte und definiert seine Pipeline mit 120 qualifizierten Leads. Quelle: Haywood Securities ( download )

Wir sind ohnehin zu 100% davon überzeugt, dass Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* in Zukunft eine tragende Rolle in der Cybersecurity-Branche spielen wird. - Was uns aber gleichzeitig erstaunt und erfreut hat, sind die Anzahl der laufenden Piloten und die 120 Leads in der Kundenpipeline!

Sieben Deals sind unter Dach und Fach.

Neun laufende Tests durch Kunden.

120 Leads, die sich für das Produkt interessieren.

Somit wird klar, wie enorm der Bedarf an SBOM-Management-Lösungen ist, wie Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* sie anbieten kann - und das beinahe ohne Konkurrenz!

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist, - laut den uns vorliegenden Informationen -, das einzige börsennotierte Unternehmen mit Fokus auf dem Management und der Überwachung von SBOM-Dateien. Und das augenscheinliche "Feuer am Dach" sämtlicher Industrien, die irgendwie mit Software zu tun haben, beginnt sich rasch auszubreiten, denn seit 2019 sind risikoreiche Software-Schwachstellen im Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor um 557 % gestiegen, im Internet of Things (IoT)-Sektor um 130 % und bei Luft- und Raumfahrt, Automobil, Transport und Logistik sah man einen Anstieg von 232 % (Quelle).

Cybeats Technologies Corp.*