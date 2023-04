In der Vor-Osterwoche (Kalenderwoche 14) ruft die Metalcorp Group die Inhaber ihrer Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000A19MDV0) erneut zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Dieses Mal sollen die Gläubiger dem Verkauf des Metalcorp-Teilkonzerns "Schüttgut und Aluminium" (BAGR Non-Ferrous Group GmbH) in Verbindung mit einer Schuldübernahme der Anleihe zustimmen. So soll Metalcorp als Emittentin der Anleihe 2017/23 (ausstehendes Gesamtvolumen von 69,885 Mio. Euro) durch die FERRALUM METALS GROUP S.A. als neue Emittentin und Käuferin des BAGR-Teilkonzerns ersetzt werden. Zudem sollen weitere Anleihebedingungen geändert werden. Die Abstimmung ohne Versammlung findet vom 20. bis zum 24. April 2023 statt.

IuteCredit hat die Aufstockungs-Emission für die IuteCredit-Anleihe 2021/26 (WKN: A3KT6M) erfolgreich beendet und 40 Mio. Euro (von maximalen 50 Mio. Euro) am Kapitalmarkt eingesammelt. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen der IuteCredit-Anleihe nunmehr auf 115 Mio. Euro. Der Ausgabekurs für die Aufstockung wurde dabei final auf 96,5 % festgelegt. Zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...