Der britische Öl- und Gaskonzern Shell sieht bislang ein anhaltend gutes Gasgeschäft im laufenden Jahr. So laufe der Gashandel weiterhin robust und dürfte etwa auf dem Niveau des starken vierten Quartals 2022 liegen, teilte das Unternehmen in seinem am Donnerstag veröffentlichten Produktionsbericht mit.Und dies, obwohl die europäischen Gaspreise derzeit weit unter ihren Hochs vom vergangenen August notieren. Die Gasförderung sieht Shell im ersten Quartal bei 930 000 bis 970,000 Barrel Ölequivalente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...