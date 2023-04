Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Kommt nach der Börsenkrise die Auferstehung?Der Finanzpodcast von KURIER und kronehit Von der Tulpenmanie bis zu den aktuellen Bankenproblemen - die Finanzmärkte haben schon viele Turbulenzen erlebt. Rüdiger und Robert schauen sich in dieser Spezialfolge an, welche Krisen es bisher an den Börsen gab und wie diese gelöst wurden. Alle Folgen finden Sie auch auf KURIER.at und kronehit.at. Weitere Podcasts finden Sie unter KURIER.at/podcasts Ziemlich gut veranlagt (00:27:50), 06.04. Wiener Börse Plausch S4/36: Grüner Gründonnerstag, Greececard vs. Austriacard, FMA-Rechnung, finale Infos Börsentag WienDie Wiener Börse Pläusche sind ein ...

