"Vorösterlicher" Mega-Ausbruch! Jahreshoch und Rallye-Trigger!

Wir gehen fest davon aus, dass die Zukunft mit Erfolgsmeldungen, - in Form von Großbestellungen, neuer Kooperationspartner oder auch der Erschließung neuer Märkte -, gespickt sein müsste. Möglicherweise sind die Osterfeiertage 2023 geeignet, über eine Investition in NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* nachzudenken.

Dr. Richard Gallo, Dr. Andreas Nikolis, Dr. Claude Vezeau, Dr. Ronald Denis und Dr. Nadeem Siddiqui sprechen offen über die vielen Vorzüge, welche die nadelfreie Injektion sowohl für den Patienten als auch für den Verabreichter bietet. Eine der Kernaussagen: "Wenn jemand die Wahl zwischen einer Nadel-Injektion und einer nadelfreien Injektion hat, wird er die nadelfreie wählen." - Dem können wir uns nur anschließen, und darauf fußt auch unsere Meinung, dass sich NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zu einer Gewinner-Aktie entwickeln wird.

Eine Anwenderin bestätigt die Überlegenheit gegenüber der konventionellen Verabreichungsmethode mittels Injektionsspritzen und streut Rosen:

Nun ist es am Management von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, die Lorbeeren der Ärzte in klingende Münze umzuwandeln und das Produkt möglichst schnell am Markt zu etablieren. Als ersten großen Schritt hat man jetzt das Gesundheitssystem des Vereinigten Königreiches ins Visier genommen. Das Ziel ist, dass der InsuJet, die nadelfreie Insulinspritze, in die Tarifliste des National Health Service (NHS) aufgenommen wird, sodass er von Ärzten verordnet werden kann.

Zuletzt: NuGen Medical Appoints Louise Cresswell Commercial Lead - United Kingdom

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich, die Ernennung von Louise Cresswell als Commercial Lead für das Vereinigte Königreich bekannt zu geben. Frau Cresswell verfügt über umfangreiche Erfahrung im britischen Gesundheitssektor, sowohl als staatlich geprüfte Krankenschwester als auch in Handels-, Vertriebs- und Marketingfunktionen bei internationalen Herstellern und Anbietern von Medizintechnik. Als kaufmännische Leiterin wird Louise für Positionierung beim National Health Services (dem "NHS") verantwortlich sein. Der Insujet soll in den Arzneimittelkatalog des NHS aufgenommen werden, wodurch es allen Diabetikern mit einem NHS-Rezept für Insulin kostenlos zur Verfügung steht.

News-Fazit:

Wenn ein medizinisches Gerät, wie es der InsuJet ist, das normalerweise im Handel 250 EUR kostet, vom Arzt verschrieben werden kann, sodass es für den Patienten kostenlos ist, dann ist dies ohne jeglichen Zweifel die halbe Miete bei der Vermarktung. Und wenn eine Krankenkasse wie das NHS satte 65 Mio. Menschen medizinisch versorgt, gibt dies dem Ganzen noch mehr Gewicht. Zu allererst werden wohl Eltern von Kleinkindern, die an Diabetes leiden, davon Gebrauch machen, gefolgt von den Nadel-/Blut-/Schmerz-Phobikern, und dann der Rest, der einfach keine Lust mehr hat, sich mehrmals am Tag zu verletzen.

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* wird wohl mit der Aufnahme des InsuJet in die NHS-Tarifliste den europäischen Gold Standard erreichen können, was die Absatzzahlen zum Explodieren bringen sollte. Zehntausende Stück monatlich könnten allein auf der Insel verkauft werden, zuzüglich eines dazugehörigen Düsen-Servicepaket-Abos. Meinung Redaktion

Besser, sicherer, nachhaltiger, aber nicht teurer

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* beginnt nun alle Weichen zu stellen, um eine neue Technologie zu etablieren. Der InsuJet, eine nadellose Insulin-"Spritze", ist nicht nur schon in über 40 Ländern (gesamte EU) zugelassen und hat in 11 Ländern schon konkrete Vertriebspartner, sondern hat auch so markante Vorteile, dass die Zielgruppe diese vermutlich schwer ignorieren kann. Bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgeräts InsuJet wurde z.B. eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme festgestellt. Diese Daten wurden in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Vorteile liegen also klar auf der Hand:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das Fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen oder Narben; und

weniger medizinischer Abfall!

In puncto der laufenden Kosten ist man nicht teurer als mit konventionellen Insulinspritzen. Ein Spezialist aus der Industrie bringt es auf den Punkt:

"Wir sehen InsuJet als die Zukunft und einfach als eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre Versorgung zu verwalten." Liang Lin, CEO von Sol-Millennium, globaler Diabetiker Zubehör Händler und Vertragspartner von NuGen

Diabetes-Granate

Eine neue Technologie hat auch einer anderen "Diabetiker-Aktie", Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), zu einer Performance verholfen, die ihresgleichen sucht: 12.639%. Aus 1.000 EUR wurden über 120.000 EUR. Somit ist man einer der Best-Performer im Sektor. Der hohe Nutzen für Anwender, im Vergleich zum Status Quo, hat dem Unternehmen zum Erfolg verholfen - ähnlich könnte es auch bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* laufen.