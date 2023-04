Am Dienstag noch kletterte die Rheinmetall-Aktie bis auf 280 Euro, wo das Papier ein neues Rekordhoch erzielen und den vorläufigen Höhepunkt einer imposanten Rallye erreichen konnte. Tags darauf wurden die Anleger aber auf dem falschen Fuß erwischt. Frische Jobdaten aus den USA sorgten an der Börse für einen müden Handelstag und rote Vorzeichen allerorten.Die Anteilseigner von Rheinmetall (DE0007030009) sahen das offensichtlich als eine gute Gelegenheit, um Gewinne in die Tat umzusetzen. Ohne dass es schlechte Neuigkeiten gegeben hätte, ging es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...