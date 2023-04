Top-Picks mit 200 Prozent Renditepotential: https://bit.ly/3MrFxmy Börsenexperte und "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler präsentiert fünf Durchstarter für Ihr Depot. Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Die Rallye beim Ölpreis hat die Aktien aus der Branche wieder in den Fokus gerückt, nicht nur bei Altmeister Warren Buffett. Öl- und Gasunternehmen locken mit attraktiven Dividenden. Eine Folge der Politik der vergangenen Jahre, die neue Investments in Förderprojekte schwierig gemacht habe, wie Volker Schilling, Vorstand der Greiff capital Management AG, im Interview mit wallstreet:online erklärt. So seien die Firmen zu echten "Cash-Maschinen" geworden, zur Freude der Aktionäre. Wo Schilling in der Branche noch spannende Aktien sieht, warum der Anstieg der Ölpreise noch nicht am Ende sei und welche Rolle die Inflation bei seiner Investment-These für die Energiebranche spielt. Jetzt einschalten und mehr erfahren!