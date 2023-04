Die Holidaycheck Group AG (ISIN: DE0005495329) hat zuerst durch die Thomas Cook Pleite einiges an Umsatz, Einnahmen und Wachstumspotential verloren und dann der Supergau. Durch Corona ist das Geschäft quasi zum Erliegen gekommen. Und kaum das Ende der Corona-Tiefs vor Augen entschied der Hauptaktionär Burda zukünftige Chancen lieber allein nutzen zu wollen - Übernahmeangebot zu 2,70 EUR im Rahmen des Delsitings - Burda-Anteil an HolidayCheck 83,16 % Stand 1.12.2021 (Investor Relations der HolidayCheck nennt keine aktuelleren Zahlen) - Delisting der Aktie am 28.12.2021. Seither konnte die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...