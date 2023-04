Die Euphorie rund um den Chatbot ChatGPT hat das Thema künstliche Intelligenz (KI) in den Fokus des öffentlichen Interesses katapultiert. In der 74. Folge des einfach börse-Podcast spricht der AKTIONÄR-Redakteur Benjamin Heimlich daher mit Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR und Autor des Hot Stock Report, über die Chancen und Risiken der Technologie, welche Unternehmen am stärksten profitieren dürften und ob sich KI zur Identifikation aussichtsreicher Aktien eignet.Hier geht's ...

