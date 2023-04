WERNIGERODE (dpa-AFX) - Die Beschäftigten der Hasseröder-Brauerei erhalten mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag mitteilte, steigen die Löhne in drei Stufen innerhalb der nächsten 22 Monate um insgesamt 10,3 Prozent. Hinzu kommen steuerfreie Einmalzahlungen in Höhe von 3000 Euro, die in mehrere Tranchen in den Jahren 2023 und 2024 gezahlt werden.

Im Zuge der Tarifverhandlungen war es in den zurückliegenden Monaten auch zu Warnstreiks gekommen. "Am Ende haben wir nun einen guten Kompromiss gefunden. Die Kolleginnen und Kollegen und die rund 220 Familien hinter ihnen bekommen nun endlich eine deutliche Entlastung und nachhaltige Lohnerhöhungen", sagte die NGG-Geschäftsführerin für die Region Süd-Ost-Niedersachsen-Harz, Katja Derer. Der neue Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2025.

Hasseröder gehört zum international tätigen Konzern Anheuser-Busch InBev. Der Konzern war am Donnerstag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen./cki/DP/he