Nach dem Fasten ist vor dem Fasten. Es wäre schön, wenn die Osterbotschaft so einfach wäre. Etwas Reduzierung für alle, weniger Fleisch essen, etwas mehr die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen - so einfach könnte aus der christlichen Verzichtsbereitschaft eine globale Umkehr hergeleitet werden. (...) Lebens- und Klimawandel hängen zusammen. So banal diese Einsicht erscheint, so schwer ist zu begreifen, warum sie nicht flächendeckend zu Veränderungen führt. (...)



Die Polarisierungsfalle ist der größte Feind des sozialverträglichen Klimawandels. Gerechter Wandel gelingt nur gemeinsam. (...) Das Gute ist: Alle können etwas dazu beitragen, indem sie bei sich anfangen: Zuhören, Ausgleich, Kompromiss. Frohe Ostern.



