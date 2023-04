Wie schafft man sich eine solide Basis für die Zukunft? Albert Warneke spricht über die Grundlagen erfolgreicher Aktienanlagen, die Bedeutung von Zielen und Strategien im Leben und erklärt, wie man Schwankungen an der Börse übersteht und langfristig investiert. Mehr über die Chancen und Funktionen von Indizes, wie man Trends erkennt und ihnen folgt und wie wichtig Transparenz an der Börse ist, erfahrt ihr in diesem Video.