Auch gestern zeugte eine unerwartet hohe Wochenzahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA von einer mittlerweile zunehmend klar einsetzenden Abschwächung des dortigen Arbeitsmarktes. In den hierdurch genährten Perspektiven auf eine künftige Lockerung der FED-Zinspolitik wie auch Palladium gerade das vornehmlich konjunktursensible Edelmetall Platin gestern erneut merklich zu.Wie auch schon am Mittwoch profitierten die von der absehbaren Lockerung der künftigen US-Zinspolitik durch die FED kaum begünstigten, defensivsten ...

