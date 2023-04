DJ FEIERTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen / 07. April 2023

Airbus verkauft 50 Hubschrauber an chinesische Leasingfirma

Am letzten Tag der China-Reise von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der europäische Flugzeugbauer Airbus den Verkauf von 50 Hubschraubern an das chinesische Unternehmen GDAT bekannt gegeben. GDAT habe beschlossen, seine schon aus 26 Airbus-Hubschraubern bestehende Flotte um 50 H160-Hubschrauber zu erweitern, erklärte der Chef der Hubschrauber-Sparte von Airbus, Bruno Even, am Freitag. Zum Umfang des Geschäfts äußerte sich Airbus nicht.

Evotec meldet Cyberangriff auf seine IT-Systeme

Die Evotec SE ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat es am Donnerstag einen Angriff auf die IT-Systeme gegeben. Diese seinen proaktiv heruntergefahren und vom Internet getrennt worden, um Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu verhindern.

Samsung drosselt nach Gewinneinbruch Speicherchip-Produktion

Der Preisverfall bei Speicherchips hat Samsung Electronics im abgelaufenen Quartal den niedrigsten Gewinn seit 2009 beschert. Die Gewinnerwartungen wurden klar verfehlt. Samsung kündigte an, die Produktion von Speicherchips zu drosseln, was an der Börse gut ankam. Die Aktie erzielte an der Börse in Seoul kräftige Aufschläge.

Gewinnrückgang bei LG Electronics nicht so stark wie befürchtet

LG Electronics hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Gleichwohl übertraf der südkoreanische Konzern die Erwartungen der Analysten.

Toyota will bis 2026 rund 1,5 Mio E-Autos im Jahr verkaufen

Toyota will seinen Absatz von Elektroautos mit neuen Modellen kräftig ankurbeln. Wie die Toyota Motor Corp mitteilte, will sie bis 2026 rund 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr verkaufen. Vergangenes Jahr waren es weltweit lediglich 24.000 Exemplare.

Merck & Co und Eisai scheitern mit zwei Keytruda/Lenvima-Studien

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat gemeinsam mit seinem Partner Eisai einen Rückschlag in zwei Studien für eine Kombinationstherapie aus Lenvima und Keytruda zur Behandlung fortgeschrittener Krebserkrankungen erlitten. Wie Merck und die japanische Eisai Co mitteilten, beenden sie zwei Phase-3-Studien.

Microsoft zahlt 3 Mio USD wegen Verletzung von Russland-Saktionen

Microsoft wird wegen Verletzung von Sanktionen gegen Russland und andere Länder sowie Exportbegrenzungen in den Jahren 2012 bis 2019 zur Kasse gebeten. Wie das US-Finanz- und das Handelsministerium mitteilten, haben sie einen Vergleich mit dem Konzern geschlossen, der eine Zahlung von mehr als 3 Millionen US-Dollar vorsieht.

SpaceX plant Probestart und Testflug der Riesenrakete Starship in kommenden Tagen

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX plant in der kommenden Woche einen Probestart der leistungsstärksten jemals gebauten Riesenrakete Starship. In der darauffolgenden Woche könnte möglicherweise dann der erste Testflug der Rakete stattfinden, teilte SpaceX am Donnerstag (Ortszeit) in Texas mit.

Tesla senkt Preise in den USA erneut

Tesla will mit abermals niedrigeren Preisen neue Käufer anlocken. Wie der Elektroautobauer mitteilte, hat er die Preise in den USA erneut gesenkt. Müssen die Käufer der teureren Baureihen Model S und Model X 5.000 US-Dollar weniger pro Fahrzeug auf den Tisch legen. Die Preise für das Model 3 und das Model Y fallen um 1.000 bzw 2.000 Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2023 12:30 ET (16:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.