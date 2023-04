Tesla senkt erneut die Preise für seine Elektrofahrzeuge. Die Preissenkung betrifft alle Fahrzeugmodelle und ist bereits die zweite in diesem Jahr. Wie das Unternehmen am Freitag in Austin mitteilte, werden die Preise für die teureren Modelle S und X um jeweils 5.000 Dollar gesenkt. Zudem bietet Tesla eine neue Basisversion des Modells Y an. Die Basisversion soll ab knapp 50.000 Dollar erhältlich sein.Der US-Elektroautobauer hatte bereits Mitte Januar eine Preissenkungsaktion durchgeführt. Firmenchef ...

