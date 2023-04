Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4154/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S4/37 ist eine Sonderfolge am börsenfreien Karfreitag mit 27 1/2 Minuten zu einem 27,5-prozentigen Missverständnis-Problem. Es geht um das Nun-Doch-Nein der Grünen zur Wiedereinführung der Behaltefrist, obwohl diese Reparatur der KESt im gemeinsamen Regierungsprogramm steht. Dies in der Zeitschiene: Vor 14 Tagen träumte ich noch gemeinsam mit Florian Beckermann, vor einer Woche kam dann die Klatsche durch Nina Tomaselli samt Begründung ""keine Geschenke für ...

