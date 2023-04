HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4155/ Matthias Stelzmüller ist ehemaliger Weltklasse Shorttracker, Herausgeber des Sportmagazins "Daily Sports", mischt mit forsports in der Koordination mit und ist Lebenstraum-Erfüller auf der Reichsbrücke. 2015 haben wir ihn im Rahmen unseres Business Athlete Award als Rookie of the year ausgezeichnet. Wir sprechen über die Faszination Shorttrack, über Steven Bradbury und Apollo Anton Ohno, über unpassende Schuhe, Magazine und einen packenden Travel-Blog mit der einen oder anderen schrägen bis nicht ungefährlichen Begebenheit. Und dann noch über den Sprung aus dem Helikopter von Thomas Morgenstern auf die Wiener Reichsbrücke. Zum Schluss gab es einen Plauderlauf, der war vergleichsweise ...

