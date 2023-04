In den USA könnte sich eine milliardenschwere Übernahme im Öl-Sektor anbahnen. Der US-Ölriese ExxonMobil habe mit dem Frackingkonzern Pioneer Natural Ressources entsprechende Vorgespräche über einen möglichen Kauf geführt, berichtete das Wall Street Journal (WSJ) am Freitag auf seiner Internetseite.Die Übernahme des an der Börse mit 49 Milliarden US-Dollar bewerteten Unternehmens wäre der größte Kauf von ExxonMobil seit der Fusion von Exxon und Mobil 1999. ExxonMobil ist aktuell fast das Zehnfache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...