Bis heute sind die Hintergründe des mysteriösen Crash der Deutsche-Bank-Aktie vor genau zwei Wochen nicht vollständig geklärt. Vorangegangen war dem die Notfusion der Credit Suisse mit der UBS und die Pleite der Silicon Valley Bank Mitte März. Auch die völlig unbeteiligte Commerzbank kam an der Börse unter starken Druck.Vertrauen ist in der Bankenbranche das höchste Gut. Seit der Pleite der Silicon Valley Bank ziehen viele Anleger - gerade in den USA - ihr Geld bei Regionalbanken ab und legen es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...