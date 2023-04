DJ SAMSTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen / 08. April 2023

Verdi ruft zu Streiks bei Amazon im Ostergeschäft auf

Mitten im Ostergeschäft ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in mehreren Amazon-Verteilzentren zu Streiks auf. Arbeitsniederlegungen seien in der Osterwoche in Rheinberg, Bad Hersfeld und Koblenz geplant, teilte Verdi am Samstag mit. An mehreren anderen Standorten sei bereits in den vergangenen Tagen gestreikt worden.

Exxon lotet Übernahme von Fracking-Riesen Pioneer aus - Kreise

In der US-Ölbranche steht womöglich eine milliardenschwere Übernahme bevor. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat die Exxon Mobil Corp mit der Pioneer Natural Resources Co erste informelle Gespräche über eine mögliche Übernahme des US-Fracking-Giganten geführt. Eine Übernahme des Fracking-Konzerns, der es auf eine Marktkapitalisierung von rund 49 Milliarden US-Dollar bringt, wäre für Exxon voraussichtlich die größte Übernahme seit der Megafusion mit der Mobil Corp im Jahr 1999

McDonald's entlässt Hunderte von Mitarbeitern - Kreise

Die Umstrukturierungen bei der Fastfood-Kette McDonald's erstrecken sich offenbar auf das gesamte Unternehmen und ziehen Hunderte von Entlassungen und für einige Mitarbeiter Kürzungen ihrer Bezüge nach sich. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, betreffen die Stellenstreichungen und Restrukturierungen Mitarbeiter sowohl in den USA als auch im Ausland, in der McDonald's-Zentrale in Chicago und in den Außenstellen sowie in verschiedenen Abteilungen wie beispielsweise Marketing.

Boeing erhält 1,17-Milliarden-Dollar-Auftrag von US Navy

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing hat einen Auftrag der US Navy im Volumen von 1,17 Milliarden US-Dollar erhalten. Wie das US-Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, soll die Boeing Co Übungsraketen, Sprengtestfahrzeuge und Trainingsausrüstung an die US-Marine liefern.

Repsol und YPF legen Passaic-River-Rechtsstreit mit Vergleich bei

Die ehemaligen Muttergesellschaften der Maxus Energy Corp haben mit einem Vergleich in Höhe von 575 Millionen US-Dollar einen langjährigen Rechtsstreit über die Frage, wer für die Sanierung des verseuchten Passaic River im US-Bundesstaat New Jersey zahlen muss, beigelegt. Das argentinische Energieunternehmen YPF hat sich demnach bereit erklärt, die Hälfte der Vergleichssumme zu zahlen, wie aus einer Pflichtmitteilung der YPF SA hervorgeht. Die spanische Repsol SA, eine weitere ehemalige Eigentümerin von Maxus, übernimmt laut einem Unternehmensvertreter die andere Hälfte.

