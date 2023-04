Unterföhring (ots) -Waschechte Erfolgs-Show. "The Masked Singer" dominiert erneut den Samstagabend und brilliert mit einem hervorragenden Marktanteil von 16,8 Prozent bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 Jahre). Insgesamt sehen 4,48 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) die zweite Live-Show.Daniel Boschmann hebt die WASCHBÄR-Maske und strahlt: "Das macht so viel mit einem: Das hier erleben zu dürfen, diese Maske zu leben. Ich liebe diesen Waschbären!" Das anschließende Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" holt sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Mit 10,0 Prozent fährt ProSieben am Samstag die klare Tagesmarktführung bei den jungen Zuschauer:innen ein.DER WASCHBÄR ist ein Tanzbär.DER WASCHBÄR liefert mit seiner Interpretation von "Pretty Fly (for a White Guy)" (The Offspring) eine bärenstarke Performance ab. Doch nach dem Zuschauer-Voting heißt es am Ende für den Entertainer: Maske ab! Aus dem WASCHBÄR strahlt ein glücklicher Daniel Boschmann: "Ich stehe hier wirklich voller Dankbarkeit. Vielen, vielen Dank an das großartige Team. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Liebe in dieser Sendung steckt. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mich auf die Reise mitgenommen habt. Ich gebe zu, ich wäre gerne noch länger geblieben." Die ProSieben-Zuschauer:innen in der JoynMe-App, Ruth Moschner und Rategast Rick Kavanian hatten den richtigen Riecher und tippten auf Daniel Boschmann. Der TV-Moderator verrät im Anschluss an die Show augenzwinkernd: "Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich kann gar nicht singen. Aber das Tanzen hat mir sehr viel Freude gemacht."Welche Stars verbergen sich unter den Masken?In der dritten Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 15. April 2023, geht der Rätselspaß live um 20:15 Uhr auf ProSieben weiter. Welche Stars verbergen sich unter DER FROTTEEFANT, DER PILZ, DER IGEL, DER SCHUHSCHNABEL, DAS SEEPFERDCHEN, DER TOAST und DIAMANTULA?"The Masked Singer" - die achte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-PresseseiteLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.Alle Highlights aus den Shows finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 09.04.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5482370