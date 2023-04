BecoVape, ein aufstrebender Stern in der Vaping-Industrie, hat die Einführung von zwei neuen Produkten in Deutschland angekündigt Beco Beak600 und Beco Mate. Die Produkte sind ab sofort landesweit erhältlich, gerade rechtzeitig zu Ostern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230407005109/de/

Beco bringt pünktlich zu Ostern zwei neue Produkte in Deutschland auf den Markt (Photo: Business Wire)

Der Beco Beak600 ist ein revolutionäres Einweg-Dampfgerät der die Kunden in eine Oase der Entspannung führt. Das ergonomische Design des Mundstücks folgt der Kurve des Mundes und wurde speziell entwickelt, um einen stabilen Einhandgriff zu ermöglichen. Beco Mate soll eine neue Alternative für Zigarettenkonsumenten bieten. Das uneingeschränkte Geschmackserlebnis wird von zahlreichen frischen Geschmacksrichtungen begleitet.

Der CEO von Beco kommentierte die Markteinführung wie folgt: "Wir freuen uns sehr, diese beiden neuen Produkte in Deutschland einzuführen. Wir haben hart daran gearbeitet, Produkte zu entwickeln, die nicht nur innovativ, sondern auch praktisch und nützlich für unsere Kunden sind. Das spezielle Heizsystem und das Airflow-Design lenken den Luftstrom so, dass ein sanftes Inhalieren möglich ist. Beco hat 10.000 Entwürfe gemacht, um die perfekte Passform des Mundstücks zu finden und sie mit einem kompakten Design zu kombinieren. Da Ostern vor der Tür steht, wollten wir der Markteinführung einen Hauch von Festtagsstimmung verleihen, und wir glauben, dass diese Produkte perfekt für diesen Anlass sind."

Um die Markteinführung zu feiern, bietet Beco ein spezielles Osterangebot: Zwischen dem 27. März und dem 20. April erhalten Kunden, die den Beco Beak600 auf der offiziellen Website kaufen, einen Beco Mate gratis dazu.

Die Einführung von Beco Beak600 und Beco Mate in Deutschland ist für Beco erst der Anfang. Die Marke plant, ihre Produktlinie zu erweitern, da neue Kunden und bereits treue Fans der Marke aus Europa für Beco sehr wichtig sind.

Die Frage, wie man umweltfreundlicher werden kann, steht für die Marke jedoch ganz oben auf der Tagesordnung. Um dieses Problem anzugehen, hat Beco ein Recyclingprogramm entwickelt. Beco arbeitet mit der gesamten Branche zusammen, um den Planeten für alle grüner zu machen.

Über Beco:

Beco ist eine E-Zigarettenmarke, die sich auf hochwertige und erschwingliche Einwegverdampfer spezialisiert hat. Beco zielt darauf ab, Menschen dabei zu helfen, eine komfortable persönliche Zone jenseits des Gewöhnlichen zu finden. Mit dem Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit hat sich Beco einen hervorragenden Ruf in der Branche erarbeitet.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230407005109/de/

Contacts:

Kontakt: Curly Yang

Name des Unternehmens: SHENZHEN FIRSTUNION TECHNOLOGY CO., LTD,

Website: https://becovape.de/

E-Mail: curly.yang@becovape.com