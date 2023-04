DJ Deutsche Bahn verkauft in drei Tagen 250.000 Deutschlandtickets

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass perspektivisch jeder fünfte Deutsche das neue Deutschlandticket nutzen wird. "Die Nachfrage ist enorm. In den ersten drei Tagen des Vorverkaufs wurden allein bei der Bahn 250.000 Deutschlandtickets gekauft", sagte Evelyn Palla, Vorstandschefin für Regionalverkehr bei der Deutschen Bahn AG, der Bild am Sonntag. " Am Montag hatten wir doppelt so hohe Zugriffszahlen wie normalerweise auf unserer Internetpräsenz."

Palla geht davon aus, dass die Nachfrage auch in Zukunft hoch bleiben wird. "Wir rechnen damit, dass bundesweit rund sechs Millionen Menschen mit dem Deutschlandticket erstmals ein Abo für den Nahverkehr abschließen werden", so Palla. "Hinzu kommen rund elf Millionen Fahrgäste, die schon heute ein Abo nutzen und voraussichtlich in das neue Angebot wechseln werden. Das sind dann insgesamt 17 Millionen Nutzer."

