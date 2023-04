Der Goldmarkt erhält weiterhin Unterstützung von Zentralbanken. Das geht aus den neuen Daten des World Gold Council (WGC) hervor. Denn viele Länder haben ihre Goldreserven erhöht. Seit Jahresanfang haben die Zentralbanken so viel Gold gekauft wie zuletzt 2010. Doch es gibt auch ein Land, das seinen Bestand reduziert hat.Die globalen Goldreserven stiegen im Februar um 52 Tonnen und damit den elften Monat in Folge, teilte das WGC am Dienstag mit. Nach dem Rekordjahr 2022, in dem Zentralbanken 1.136 ...

