ANALYSTEN - EMPFEHLUNG: OSTER-GESCHENK: Spektakuläres Kursziel vergeben! Hier sind aktuell fast 200% Rendite möglich!

Anzeige / Werbung

Unabhängiges Research Haus sieht massives Entwicklungspotential und nennt eine Fair Value-Bewertung, die jedem Anleger ein Lächeln ins Gesicht zaubert!

Unabhängiges Research Haus sieht enormes Potential

Hat die starke Unterbewertung nun ein Ende?

Liebe Leser(innen),

Potash-Legende Farhad Abasov holt sich erfahrene Leute aus seinen früheren Erfolgsprojekten an die Seite! Jetzt könnte alles noch viel schneller gehen..

Wir sind uns sicher, Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) wird bald einen neuen Ausbruch erleben, daher würde es sich aktuell anbieten, noch ein paar Stücke zu sehr günstigen Preisen einzukaufen. Dies sehen nicht nur wir so, sondern auch ein renomiertes unabhängiges Research Haus.

+++ Analysten-Haus sieht Fair Value bei 1,25 CAD +++

Wir sagen, dass ist erst der Anfang

Es freut einen immer sehr, wenn auch unabhängige Quellen, die eigene Meinung zu einem Unternehmen teilen und vor allem das immense Potential bestätigen. Vor einigen Tagen veröffentlichte die Fundamental Research Corp. eine ausführliche Studie zu unserem Dünger-Geheimtipp Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) .

Dabei kamen die Ananlysten auf einen Fair Value von 1,25 CAD. Trotz einer konservativen Betrachtungsweise sprechen wir hier immernoch, in Anbetracht des aktuellen Kurses von 0,43 CAD, von einer möglichen Performance in Höhe von fast 200 %.

Unsere Meinung nach ist dies aber erst der Anfang. Das Banio Projekt hat solch enormes Potential, dass die Entwicklung des Unternehmens vergleichbare Züge annehmen sollte wie Millennial Lithium, dem letzten großen Erfolg von Farhad Abasov. In diesem Fall durften sich die Anleger über eine Wertsteigerung von mehr als 400% freuen. Somit wären wir bereits in einer Region von 2,20 CAD

Wollen Sie den kompletten Bericht lesen, dann klicken Sie HIER!!!

Farhad Abasov holt seine besten Leute mit an Bord, ein Garant dafür, dass hier bald mächtig durchgestartet wird! Jetzt einsteigen!

In den letzten Tagen konnten aufmerksame Leser beobachten, dass Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) gleich zwei hochkarätige Fachmänner in die Führungsriege aufgenommen hat. Dabei handelt es sich keineswegs um Lückenfüller, sondern um seine erfahrensten Partner aus vergangenen höchst erfolgreichen Unternehmensentwicklungen mit anschließendem Exit zu Höchstpreisen.

Sehen wir bei Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) nun eine Wiederholung dieser Vorgehensweise? Parallelen sind deutlich zu erkennen. Mit Dr.Mark Stauffer und Herrn Rick Lacroix konnte Farhad bereits in der Vergangenheit außerordnetliche Erfolge verzeichnen. Rick war maßgeblich an der Entwicklung des Kaliprojekts von Allana Potash in Afrika beteiligt. In jüngerer Zeit war Rick Mitglied des Board of Directors von Millennial Lithium Corp., wo er an allen Aspekten des Projekts Pastos Grandes von Millennial Lithium Corp. involviert war. Beide Gesellschaften wurden anschließend unter hohem Wertzuwachs verkauft.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial Potash, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, dass Dr. Stauffer sich entschieden hat, dem Board von Millennial beizutreten. Dr. Stauffer blickt auf eine lange, herausragende Karriere in den Bereichen Kali-, Phosphat- und Düngemittelanwendung und -vermarktung sowie im Junior-Minensektor zurück. Im Laufe seiner Karriere hat er internationale Programme zur Förderung des Nutzens ausgewogener Düngemittelanwendungen entwickelt, insbesondere in Entwicklungsländern, einschließlich Afrika, und er wird bei unseren Bemühungen, die Nahrungsmittelproduktion in der Region zu steigern, eine wichtige Rolle spielen.

Mit der Aufnahme von Dr. Stauffer setzen wir unsere Bemühungen fort, ein starkes, auf Kali fokussiertes Board zu bilden, und wir freuen uns auf seine Beiträge, während wir die Entwicklung unseres Banio-Kaliprojekts in Gabun beschleunigen."

ENORMER VERTRAUENS-BEWEIS: Das Management ist von Erfolg der Gesellschaft überzeugt und hält inzwischen knapp über 25% der Anteile

Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn das Management ebenfalls mit den Aktionären im gleichen Boot sitzt. Sind die Anleger mit dem Kursverlauf und der Entwicklung der Gesellschaft zufrieden, ist in der Regel auch das Management zufrieden.

Quelle: Fundamental Research Corp.

Mit mehr als 25% beim Management ist ein bedeutender Teil ist festen Händen, damit haben die Verantwortlichen einen eigenen Antrieb, das Unternehmen zum Erfolg zu führen, denn nur dann klingelt es auch bei Ihnen mächtig in der Kasse.

Bei Allana Potash und Millennial Lithium haben Sie es eindrucksvoll bewiesen, wie nicht nur das Management reich wird, sondern auch Sie als privater Anleger. Vorraussetzung dafür ist nur genügend Stücke im Depot zu haben und aktuell wäre der Ideale Zeitpunkt.

Millennial Potash erhält knapp 3,6 Mio. CAD aus aktueller Platzierung

FRISCHES KAPITAL SÄRKT DIE BILANZ: Am 1. März gab das Management bekannt, dass selbst die massiv aufgestockte Platzierung nochmals überzeichnet war. Insgesamt wurden 7,183.000 Einheiten zu je 0,50 CAD ausgegeben, was einem Platzierungsvolumen von 3.591.500 CAD entspricht. Jede Stammaktie erhält zudem einen halben Aktienbezugsschein, die in einem Zeitraum von zwei Jahren zu einem Preis von 0,75 CAD pro Aktie ausgeübt werden können. Die Warrants unterliegen einem beschleunigten Verfall, falls die Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Preis von 1,00 CAD oder höher gehandelt werden.

Farhad Abasovb kommentierte diesen Erfolg folgendermaßen:

"Wir sind sehr erfreut, diese Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Die überwältigende Nachfrage ist ein weiterer Beweis für das große Potenzial unseres bereits erkundeten Kaliprojekts in Gabun. Die Mittel werden es uns ermöglichen, die Durchführung unseres ehrgeizigen Explorationsprogramms zu beschleunigen. Wir danken unseren derzeitigen und neuen Aktionären für ihre solide Unterstützung des Millennial-Teams, da wir in Kürze mit der ersten Bohrphase beginnen werden."

Nutzen Sie die Gelegenheit und steigen Sie aktuell noch günstiger als die institutionellen Investoren! Das wird nicht lange so bleiben!

Solche Gelegenheiten ergeben sich nur selten, denn aktuell haben Sie die Gelegenheit sogar unter dem Bezugspreis von 0,50 CAD der Investoren einzukaufen. Bedenken Sie, die Platzierug war immernoch überzeichnet und das, obwohl das Management das Platzierungsvolumen massiv angehoben hatte. Diese Branchenkenner kaufen nicht, wenn Sie davon überzeugt wären, dass hier eine enorme Entwicklung bevor steht. Wenn Sie also auf dem geichen Niveau einsteigen haben auch Sie die Chance die volle Performance mitzunehmen.

WICHTIGER ERFOLGS-FAKTOR: Nachbarschaft kann sich sehen lassen!

Gabun verfügt über einen umfangreichen Öl- und Gassektor und hat das dritthöchste Pro-Kopf-BIP in Afrika. Zu den großen internationalen Unternehmen mit bedeutenden Investitionen im Land gehören Fortescue, Eramet, Total und Shell.

Quelle: Fundamental Research Corp.

Das kalihaltige Kongo-Evaporit-Becken erstreckt sich von der südlich gelegenen Republik Kongo bis in das Küstengebiet Gabuns und das Gebiet des Banio-Kali-Projekts. Im Rahmen umfangreicher Öl- und Gasexplorationen wurden in zahlreichen Explorationsbohrungen kalihaltige Flöze identifiziert, und ausgedehnte seismische Untersuchungen im Projektgebiet deuten auf eine starke Kontinuität der Geologie in der Republik Kongo hin.

Zu den aktuellen und früheren Kalierschließungsprojekten im Kongo gehören die historische Holle-Kalimine, die laufende Erschließung von Kore Potash in Kola und das Mengo-Projekt von Mag Industries, das sich jetzt im Besitz des chinesischen Entwicklers Evergreen Industries befindet.

Auf Augehöhe mit den Investoren - Aktie verspricht hohe Gewinne!

FAZIT: Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) bringt alle Voraussetzungen für einen schnellen und nachhaltigen Erfolg mit. Mit Potash steht hier ein Rohstoff im Mittelpunkt, der aktuell und wohl auch für längere Zeit extremer Nachfrage ausgetzt ist. Nicht nur durch die stetig weiterwachsene Weltbevölkerung sondern vor allem da die weltweit größten Produzenten durch Sanktionen ausfallen und somit eine eklatante Versorgungslücke hinterlassen. Diese Lücke befeuert nicht nur die Potash Preise sondern bedroht auch zeitgleich vor allem Millionen von meist afrikanischen Bewohnern, die auf Getreidelieferungen angewiesen sind.

Mit Farad Abasov als Lenker und Leiter von Millennial Potash haben wir einen absoluten Deal-Maker an der Spitze der als Garant für eine extrem werthaltige Unternehmensentwicklung steht. Zudem hat er weitere Spitzenkräfte in sein Team geholt, mit dem er das Projekt noch schneller und effektiver voran treiben kann. Dies ist mit Millennial Lithium und Allana Potash Corp sehr anschaulich zu belegen.

Kein Wunder dass das aktuelle Placement mehr als deutlich überzeichnet war und auf Grund der immensen Nachfrage seitens der Investoren massiv erhöht wurde.

Wir sind überzeugt, dass die großen Produzenten bereits jetzt ein Auge auf Farad und sein Projekt geworfen haben. Er ist gut vernetzt und bei den großen hoch angesehen, daher wird es früher oder später zu einer Übernahme mit erheblichen Aufschlägen kommen.

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, hier ist man noch am Anfang mit dabei und hat die Chance auf einen Verfielfacher. Wir erwarten in den nächsten Wochen und Monaten einen nachhaltig positiven Newsflow und stark steigende Kurse!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Millennial Potash Corp. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA60041F1018