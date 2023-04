Wer sich an Börsenweisheiten hält, fährt besser am Aktienmarkt, heißt es. Eine der bekanntesten Investmentregeln lautet: Sell in May and go away, but remember to come back in September. Research-Ikone Edward Yardeni hat die Entwicklung der einzelnen Monate seit 1928 im S&P 500 analysiert - mit einem überraschenden Ergebnis.Noch drei Wochen, dann beginnt der Mai und die Anleger sollten besser verkaufen. Oder doch nicht? In der Tat ist der Mai kein Wonnemonat für Börsianer: Laut Yardeni Research gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...