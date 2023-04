Wie geht es mit dem DAX nach dem langen Oster-Wochenende weiter? In welche Richtung könnten Aktien und die Börse tendieren? Und wie verhalten sich Anleger zwischen Allzeithoch, Inflations-Sorgen und Banken-Krise? Nach dem verlängerten Oster-Wochenende werden Anleger in der neuen Woche vor allem die Arbeitsmarktdaten aus den USA von Karfreitag umtreiben. Da der Frankfurter Handel am Karfreitag und Ostermontag ruht, kann die Nachlese erst mit Verspätung ...

