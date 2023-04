DJ SONNTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen / 09. April 2023

Mercedes-Chef: Wechsel zum Elektroauto schneller als erwartet

Für den Mercedes-Benz-Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius kommt der Wechsel zum Elektroauto schneller als erwartet. "Die Kurve geht steiler nach oben als noch vor wenigen Jahren gedacht", sagte der Konzernchef des Stuttgarter DAX-Konzern im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Källenius glaubt, dass der Elektroantrieb den Verbrennungsmotor in puncto Leistungsfähigkeit noch in diesem Jahrzehnt überholen wird. Nach seinen Worten ist der Wirkungsgrad von Elektroautos "einfach sensationell gut".

Thyssenkrupp-Marine-Systems-Chef: Optimaler Zeitpunkt für Verselbständigung

Nach Einschätzung von Oliver Burkhard, Chef der Rüstungssparte von Thyssenkrupp, ist das Momentum für eine Verselbständigung von Marine Systems selten so gut gewesen wie derzeit. "Marine Systems ist ein Juwel - das bei Thyssenkrupp bisher allerdings etwas unter Wert lief", sagte Burkhard im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Auftragsbücher und Produktionshallen seien gut gefüllt. Bei der angestrebten Verselbständigung von Marine Systems sind nach seinen Worten unterschiedliche Szenarien denkbar. Als Beispiel nannte Burkhard einen Spin-off.

Deutsche Bahn verkauft in drei Tagen 250.000 Deutschlandtickets

Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass perspektivisch jeder fünfte Deutsche das neue Deutschlandticket nutzen wird. "Die Nachfrage ist enorm. In den ersten drei Tagen des Vorverkaufs wurden allein bei der Bahn 250.000 Deutschlandtickets gekauft", sagte Evelyn Palla, Vorstandschefin für Regionalverkehr bei der Deutschen Bahn AG, der Bild am Sonntag. " Am Montag hatten wir doppelt so hohe Zugriffszahlen wie normalerweise auf unserer Internetpräsenz."

Tesla baut neues Batteriewerk in China - Agentur

Der US-Elektroautohersteller Tesla plant Berichten chinesischer Staatsmedien zufolge den Bau eines neuen Batteriewerks in Shanghai. Die neue Fabrik, in der die Tesla Inc ihre Hochleistungsbatterien für Energiespeicherung - sogenannte Megapacks - produzieren will, soll im zweiten Quartal 2024 den Betrieb aufnahmen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Mit dem Fabrikbau soll im dritten Quartal dieses Jahres begonnen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2023 12:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.