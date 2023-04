SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company bringt eine neue Version seines Elektroauto-Modells e2 auf den Markt. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) kündigte am 6. April 2023 offiziell die Markteinführung seines e2-Modells 2023 an, das es in zwei Versionen gibt.Das Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...