Der deutsche Leitindex DAX war in der vergangenen Woche auf Erholungskurs und erreichte am 04.04.2023 sogar sein bisheriges Jahreshoch. Trotzdem gibt es weiter Spekulationen über eine bevorstehende Rezession. In welche Richtung sich die Märkte entwickeln, hängt von zahlreichen Unwägbarkeiten ab - unter anderem von der Entwicklung der Zinsen, der Weltpolitik, der Energiepreise und des Banken- und Immobiliensektors. Helaba-Aktienstratege Markus Reinwand geht aber davon aus, dass die Stimmung schlechter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...